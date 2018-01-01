Гол Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Сток Сити»

На фото: «Сороки» победили на «Британнии» theguardian.com

Автором единственного гола стал Айосе Перес , отличившийся на 73-й минуте.

потерпел поражение отв домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на арене «Британниа» завершилась со счетом 0:1.

«Челси» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 30 декабря

Басня «Пенсионер и дырка» «Челси» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу 30 декабря

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