Гол Переса принес «Ньюкаслу» победу над «Сток Сити»

Автором единственного гола стал Айосе Перес, отличившийся на 73-й минуте.
«Ньюкасл» поднялся на 13-ю строку (22 очка), «Сток Сити» — 16-й (20 очков).
Чемпионат Англии. 22-й тур
«Сток Сити» – «Ньюкасл» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – 73 Перес.«Сток Сити»: Батленд, Зума, Виммер, Питерс (Берахино, 71), Кэмерон, Адам, Аллен, Шакири (Диуф, 57), Эдвардс, Шупо-Мотинг, Крауч.«Ньюкасл»: Дарлоу, Ласселс, Манкильо, Йедлин, Кларк, Шелви, Диаме, Мерфи (Дамметт, 82), Ритчи, Атсу (Гэйл, 64), Перес (Хэйден, 90).Предупреждения: Манкильо (26), Аллен (54), Шупо-Мотинг (60), Виммер (66).