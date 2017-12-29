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    «Локомотив» претендует на нападающего «Челси»

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    Роберт Кенеди
    На фото:Роберт Кенеди
    Нападающий «Челси» Роберт Кенеди больше не входит в планы главного тренера команды Антонио Конте, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

    В нынешнем сезоне итальянский специалист задействовал бразильца только в матчах Кубка лиги, в котором он в целом провел 270 минут.

    Кенеди планирует сменить клуб уже в январе, а одним из претендентов на него является «Ньюкасл» Рафаэля Бенитеса, который уже давно следит за 21-летним игроком.

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    Кроме того, в борьбу за форварда вступил московский «Локомотив», который вышел на контакт с представителями «синих».

    Бразильский телеканал Globo TV подтвердил эту информацию.

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