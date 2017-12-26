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    В ФИФА поблагодарили Мутко за ответственный шаг

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    Виталий Мутко и Джанни Инфантино
    На фото:Виталий Мутко и Джанни Инфантино
    Пресс-служба ФИФА прокомментировала решения Виталия Мутко приостановить свои полномочия главы РФС.

    «Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом. ФИФА, правительство РФ, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к чемпионату мира по футболу по плану.

    В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом.

    Мутко временно приостановил работу в РФС

    ФИФА понимает, что решение Мутко было сделано в интересах чемпионата мира. ФИФА благодарит Мутко за этот ответственный шаг и за проделанную ранее работу по проведению чемпионата мира», — приводит слова пресс-службы организации «Р-Спорт».

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