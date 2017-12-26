В ФИФА поблагодарили Мутко за ответственный шаг

«Решение Мутко не окажет никакого влияния на успешную организацию чемпионата мира по футболу следующим летом. ФИФА, правительство РФ, РФС и оргкомитет продолжают плодотворное сотрудничество по подготовке к чемпионату мира по футболу по плану.
В ближайшие дни ФИФА обсудит со всеми сторонами и согласует дальнейшие шаги, связанные с оргкомитетом.
Мутко временно приостановил работу в РФС
ФИФА понимает, что решение Мутко было сделано в интересах чемпионата мира. ФИФА благодарит Мутко за этот ответственный шаг и за проделанную ранее работу по проведению чемпионата мира», — приводит слова пресс-службы организации «Р-Спорт».