Чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи готов подраться с Конором Макгрегором в следующем поединке в рамках первой защиты титула.

Джастин Гейджи globallookpress.com

«Мне очень интересно, что произойдет в реванше Макгрегора и Холлоуэя. Макс отправил меня в нокаут, но я одержал победу в бою с Топурией и взял титул.

Как я уже сотни раз публично заявлял, я бы с удовольствием врезал Конору Макгрегору по лицу. Так что я в предвкушении его боя, я рад, что буду там и смогу его посмотреть.

Нет никаких сомнений в том, что Конор одна из величайших суперзвезд в этом виде спорта. Поединок с таким парнем принес бы мне огромную финансовую выгоду и закрепил бы за мной статус легенды», — добавил Джастин.