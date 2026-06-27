Всемирная боксерская ассоциация WBA приняла решение лишить Джервонту Дэвиса пояса в легком весе. «Танк» объявлен чемпионом в отпуске, о чем сообщается в официальном заявлении.

Джервонта Дэвис globallookpress.com

«Комитет организации рассмотрел правовое положение Дэвиса и принял решение, определив, что продолжающееся судебное разбирательство может помешать ему выполнить свои чемпионские обязательства в краткосрочной и среднесрочной перспективе»

В ближайшее время пояс станет вакантным. С большей долей вероятности, его оспорят первый и второй номера рейтинга WBA Флойд Шофилд и Лукас Бахди.

При этом статус чемпиона в отпуске позволит Джервонте Дэвису сразу подраться с победителем данного противостояния.