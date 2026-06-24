Бывший чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси назвал себя большим фанатом восходящей звезды тяжелого дивизиона Джоша Хокита.

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

«Меня очень впечатлило, как Хокит двигается. Его габариты — это проблема, но он грамотно использует силу, работу ног, скорость и ловкость, чтобы побеждать более крупных парней, потому что в тяжелом весе не так много борцов.

А он неплохой борец. Так что у него всегда есть козырь в рукаве. Что касается ударной техники Джоша, то я его фанат. Я на 100 % фанат его боев, Хокит очень зрелищный боец»

Хокит занимает четвертую строчку в рейтинге тяжелого веса UFC. Джош дебютировал в организации в прошлом году, выиграв 4 раза подряд. В недавнем поединке на турнире в Белом доме Джош нокаутировал Деррика Льюиса.