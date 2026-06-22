Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья назвал Армана Царукяна претендентом на титул номер один в легком дивизионе.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Бой Макгрегора против Гейджи продался бы лучше, чем бой Царукяна против Джастина. С технической точки зрения да, Царукян должен стать следующим соперником Джастина, это был бы безумный бой.

Но UFC нравятся другие истории, которые они могут создать. Например, история с Конором или Максом, матч-реванш Джастина с Максом — это было бы безумием. Они вполне могут устроить его в конце года»

Царукян занимает вторую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В последнем поединке он нокаутировал во втором раунде Дэна Хукера.