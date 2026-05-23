Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер может завершить карьеру в ближайшее время, проведя в организации 1-2 поединка.

«Я тоже не собираюсь драться до последнего. Переход в полутяжелый вес не перезагрузка и не начало нового контракта на 10 боев. Сейчас я просто получаю удовольствие. И хотя ничто не решено окончательно, я хочу провести следующий бой, а потом, может быть, еще один… посмотрим»

Уиттакер проиграл свой последний поединок Рейнье Де Риддеру раздельным решением судей и объявил о переходе в полутяжелый дивизион. До этого «Жнец» уступил сабмишеном Хамзату Чимаеву.

Свой следующий бой Роберт проведет против представителя топ-15 категории до 93 кг Никиты Крылова.