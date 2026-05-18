Именитый российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, бывший чемпион Bellator в среднем весе, получил нового соперника на турнире АСА 204 в рамках дебюта в организации.

Изначально «Шторм» должен был драться против третьего номера рейтинга весовой категории до 84 кг Рамазана Эмеева.

Однако он снялся с поединка, запланированного на 19 июня. Ему на замену согласился выйти 42-летний ветеран АСА Никола Дипчиков, выигравший в трех из шести последних встречах.

Александр в предыдущем поединке потерпел поражение удушающим приемом от Влада Белаза в лиге RCC. У «Шторма» 3 победы в пяти последних боях в смешанных единоборствах.