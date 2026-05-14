Российский боец смешанных единоборств Шамиль Мусаев подерется за вакантный титул PFL в полусреднем дивизионе против Тэда Джина на турнире в Вашингтоне 26 июля.

Шамиль Мусаев globallookpress.com

Напомним, что ранее дагестанец выигрывал Гран-при, а также был претендентом на пояс. В феврале 2026 года он проиграл единогласным решением Рамазану Курамагомедову.

Для Мусаева это первое поражение в профессиональной карьере. Также в активе россиянина 19 выигранных поединков в смешанных единоборствах и одна ничья.

Его соперник Тэд Джин еще никому не проигрывал. На счету американца 11 побед кряду. В последнем поединке в августе прошлого года Тэд одолел единогласным решением судей Логана Сторли.