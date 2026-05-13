Артур Чимаев, брат бывшего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, рассказал о проблемах с весогонкой перед боем с Шоном Стриклендом.

Шон Стрикленд против Хамзата Чимаева globallookpress.com

«Возникла проблема со сгонкой веса. Уже встал вопрос, отменять бой со Стриклендом или рискнуть. Когда осталось согнать 1,2 кг, его организм дал сбой. Наступило кислородное голодание.

Организм не справлялся. Нам пришлось остановиться на час, потому что его состояние не позволяло продолжать. Сам Хамзат сказал, что не знает, как будет драться в таком состоянии»

Бой Стрикленда и Чимаева состоялся на UFC 328 и продлился все 5 раундов. Шон одержал победу раздельным решением судей, отобрав у оппонента титул в среднем весе и нанеся ему первое поражение в карьере.