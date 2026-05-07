Действующий чемпион UFC в средней весовой категории Хамзат Чимаев готов подраться с Алексом Перейрой в тяжелом дивизионе.

«Я недавно побил парня, который дважды победил Стрикленда. Так что я не считаю бой с Шоном по-настоящему громким. Мне нужны большие деньги, большие имена. Если Перейра проиграет Гану и вернется в полутяжи, я проведу бой с ним. Если он останется в тяжелом дивизионе, то это тоже неплохой вариант и большая возможность для меня»

Чимаев 10 мая проведет первую защиту титула в среднем весе против Шона Стрикленда. Ранее Хамзат одолел единогласным решением судей Дрикуса Дю Плесси.

Перейра в последний раз дрался в ноябре прошлого года. Алекс нокаутировал Магомеда Анкалаева в первом раунде, вернул себе титул в категории до 93 кг и перешел в тяжелый дивизион. 14 июня на турнире в Белом доме он сразится за временный пояс против Сирила Гана.