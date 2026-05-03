Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Даррен Тилл рассказал, у кого больше всего шансов победить Хамзата Чимаева.

Даррен Тилл globallookpress.com

«Чимаева может победить кто угодно. Он и сам это знает. Поэтому так усердно тренируется. Сейчас, учитывая нынешнюю ситуацию в среднем весе, я не вижу никого, кто мог бы его победить. У Шона, возможно, был бы шанс, но в текущее время Чимаев будет доминировать над ним»

Тилл назвал второго бойца, помимо Стрикленда, который, по его мнению, представляет реальную угрозу для «Борза».

«Бой с Пауло Костой — это хороший бой, потому что Пауло крупный и сильный парень. Я знаю, что у них давние счеты. Но больше всего мне хотелось бы увидеть бой против Шона Стрикленда, и очень скоро мы его увидим», — отметил Тилл.