Именитый американский ветеран Хорхе Масвидаль считает, что UFC должны штрафовать бойцов за тычки в глаз.

«Мне дважды тыкали пальцем в глаз во время боя, и один раз боль из-за этого продолжалась около трех недель. Колби Ковингтон вцепился мне в глаз, и прошло, наверное, три недели, а у меня все еще перед глазами плыли пятна, глаз опух, пришлось идти к врачу, чтобы он посмотрел.

Мне прописали лекарства и антибиотики для глаз, это было ужасно. То же самое случилось в бою и с Лоренцем Ларкином, и это было очень плохо. За всю свою карьеру я ни разу никого не ударил в глаз, а у меня больше 50 боев.

Я знаю, что в бою всякое может случиться, но рефери могут понять, было ли это сделано намеренно или нет. Если это случилось, немедленно снимите очки, покажите желтую карточку и заберите за тычок в глаз 20 процентов от гонорара», — добавил Масвидаль.