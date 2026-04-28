Бен Викерс, тренер ветерана тяжелого дивизиона UFC Тая Туивасы, уверен, что его подопечный прервет серию из шести поражений подряд и в будущем подерется за пояс.

Тай Туиваса globallookpress.com

«Я действительно верю, что он может это сделать. Я много чего наговорю, и вы можете называть меня ненормальным и сумасшедшим. Но я думаю, что Тай может снова побороться за титул. После серии неудач это звучит неправдоподобно, но я в свое время говорил много неправдоподобного, и некоторые из моих слов сбылись. Думаю, Туиваса сможет это сделать. Он очень талантливый и целеустремленный боец, а это главное»

На турнире UFC в Перте 3 мая Туиваса проведет поединок в рамках основного карда турнира против представителя Шотландии Луи Сазерленда, проигравшего свой дебютный бой в лиге Вальтеру Уокеру сабмишеном.