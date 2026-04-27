Российский кикбоксер лиги GLORY Артем Вахитов, в прошлом бывший соперник Алекса Перейры, видит Сирила Гана большим фаворитом в бою с бразильцем на турнире в Белом доме.

«До того, как я начал тренироваться с Сирилом Ганом, я с недоверием относился к его стилю и подготовке. Но когда я приехал к нему в лагерь, то понял, что этот парень совершенно на другом уровне.

Я видел, как он готовился, как хорошо он все делал. Его тайминг, чувство дистанции, манера ведения боя и кикбоксинг очень хороши. У него есть все для победы.

Теперь ему нужно в первую очередь поработать над своим психологическим состоянием. Конечно, я передумал. Теперь я считаю, что шансы 70 на 30 в пользу Гана», — отметил россиянин.