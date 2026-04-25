Экс-чемпион мира по боксу в полусредней весовой категории по версиям WBC, WBA и IBF Эррол Спенс подерется с Тимом Цзю 26 июля.

Их поединок официально анонсирован на турнире в Австралии. Бой состоится в рамках первого среднего дивизиона. Для Спенса это будет дебют в данной весовой категории.

Американец в последний раз дрался летом 2023 года. Тогда Эррол потерпел первое поражение в карьере, проиграв техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

Тим Цзю идет на серии из двух выигранных боев подряд. В последнем из них австралиец одолел единогласным решением судей в среднем весе Дениса Нурджа из Албании.