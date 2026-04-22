Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (ныне выступающий в категории до 66 кг) Алджамейн Стерлинг оценил перспективы Армана Царукяна в полулегком дивизионе.

«Не думаю, что он перейдет в этот дивизион. У вас есть я, Джин Силва, Юсефф Залал, Яир Родригес и много других талантливых ребят. Тот же Кевин Вальехос сейчас на пике формы.

Недавно появился перспективный молодой боец Лерриан Дуглас. В этом дивизионе много сильных ребят, так что легкой прогулки у Царукяна не будет. Если он захочет спуститься, то он должен помнить, что мы быстрее. Для него будут свои плюсы и минусы.

Может быть, Арман и почувствует прилив сил, но точно не сможет продержаться три или пять раундов в таком темпе, как в легком дивизионе», — поделился своим мнением американец.