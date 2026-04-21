Британский боксер-тяжеловес Даниэль Дюбуа уверен, что нанесет своему соотечественнику Фабио Уордли первое поражение в карьере.

Даниэль Дюбуа globallookpress.com

«До сих пор ему невероятно везло, и теперь я должен забрать его нолик в графе поражений. Он еще не сталкивался с таким бойцом, как я. Но надо отдать ему должное. Фабио Уордли прошел через все, что ему выпало, и теперь настал мой черед. Я прошел через все, что мне было нужно, меня сильно избивали, у меня шрамы и все такое. Я опытен и готов к бою»

Поединок Дюбуа против Уордли состоится в ночь с 9 на 10 мая. Фабио подошел к данному поединку после победы техническим нокаутом над Джозефом Паркером.

Тогда Уордли взял временный титул по версии WBO в тяжелом весе. Спустя некоторое время, он был объявлен полноправным чемпионом мира.