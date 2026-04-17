Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра прокомментировал поражение Иржи Прохазки в титульном бою с Карлосом Олбергом на UFC 327.

«Все видели, что Олберг получил травму. Мы не знаем, из-за ударов или он уже был травмирован, но это не имеет значения. Таковы риски, связанные с этим видом спорта. Иржи знал, что вся ответственность лежит на спортсмене, и это часть игры. В тот момент, когда он начал провоцировать Карлоса, это его немного задело.

Оба парня хорошо подготовлены, и каждый хочет нанести удар другому. К сожалению, Иржи совершил несколько действий, которые дорого ему обошлись. Прохазка поплатился за свой менталитет и проиграл. Думаю, он многому научился»

В бою на UFC 327 Иржи Прохазка потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Карлоса Олберга в битве за вакантный титул в полутяжелом весе.