Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра прокомментировал поражение Иржи Прохазки в титульном бою с Карлосом Олбергом на UFC 327.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Все видели, что Олберг получил травму.  Мы не знаем, из-за ударов или он уже был травмирован, но это не имеет значения.  Таковы риски, связанные с этим видом спорта.  Иржи знал, что вся ответственность лежит на спортсмене, и это часть игры.  В тот момент, когда он начал провоцировать Карлоса, это его немного задело.

Оба парня хорошо подготовлены, и каждый хочет нанести удар другому.  К сожалению, Иржи совершил несколько действий, которые дорого ему обошлись.  Прохазка поплатился за свой менталитет и проиграл.  Думаю, он многому научился»

В бою на UFC 327 Иржи Прохазка потерпел поражение нокаутом в первом раунде от Карлоса Олберга в битве за вакантный титул в полутяжелом весе.