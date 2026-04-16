Чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBC Райан Гарсия анонсировал поединок против Конора Бенна.

«Мой следующий бой будет в августе. Мы проведем его в Лас-Вегасе. Соперника зовут Конор Бенн, он из Великобритании. Мы оторвемся по полной. Конора ждет сокрушительное поражение»

Гарсия в предыдущем своем поединке одолел единогласным решением судей Маррио Барриоса, отобрав у него пояс WBC и тем самым закрыв предыдущее поражение по очкам от Роландо Ромеро.

Конор Бенн ранее в этом месяце провел поединок против экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Реджиса Прогрейса. Бой продлился все 12 раундов, британец одержал уверенную победу судейским решением.