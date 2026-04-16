Звездный американский боец ММА Нейт Диас объяснил, почему принял поединок против Майка Перри.

«Сейчас почти нет громких имен, в этом проблема. Если бы у меня был кто-то, с кем можно было бы боксировать, я бы с ним боксировал.

Думаю, Майк Перри был бы самым громким именем за пределами UFC, с которым я мог бы сразиться. Я хочу боксировать с лучшими и драться с лучшими из лучших в ММА. Вот почему я выбрал Перри, и именно этого я хочу»

Поединок Диаса против Перри состоится 16 мая под эгидой промоушена MPV. Также ранее Нейт вел переговоры с UFC, однако в сильнейшей лиге планеты американцу предложили менее выгодные финансовые условия.

При этом Дана Уайт не исключает возвращения Диаса и проведения трилогии против Конора Макгрегора.