Камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну назвал уход из UFC лучшим решением в его карьере.

Фрэнсис Нганну globallookpress.com

«Думаю, это было лучшее решение за всю мою карьеру, потому что оно предопределило мое наследие. Это нужно записать в историю: никто такого не делал, а я сделал. Я вышел на ринг и добился своего. Это было здорово: я вышел на бой с двумя лучшими боксерами, а потом перешел в PFL и завоевал их пояс. Так что я очень доволен»

Нганну покинул UFC в начале 2023-го из-за разногласий по финансам. Впоследствии «Хищник» заработал более 30-ти млн долларов за 2 боя в боксе, а также получил еще почти 4 млн за дебют в PFL.

16 мая в рамках лиги MVP Фрэнсис проведет очередной поединок против Филипа Линса.