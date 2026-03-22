Именитый британский боец ММА Майкл Пейдж на домашнем турнире UFC в Лондоне одержал победу единогласным решением судей над соотечественником из Англии Сэмом Паттерсоном.

Майкл Пейдж globallookpress.com

К данному противостоянию Пейдж подходил в статусе 13-го номера рейтинга полусреднего веса. Теперь Майкл идет в промоушене на серии из трех побед подряд.

Ранее он аналогичным образом одолел Джареда Каннонира и Шару Буллета. Что касается Паттерсона, то у него прервалась серия из четырех досрочных побед.

До противостояния с Пейджем он финишировал предыдущих своих соперников в первом раунде. Данное поражение стало для Сэма вторым в UFC с момента дебюта в лиге.