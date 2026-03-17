Чемпион UFC в двух весовых категориях Алекс Перейра рассчитывает на поединок с Джоном Джонсом в случае, если победит Сирила Гана в Белом доме в битве за временный пояс в тяжелом дивизионе.

Алекс Перейра
Алекс Перейра

«Думаю, да.  Хочу подраться с Джонсом, если выиграю бой у Гана.  Потому что в противном случае в этом поединке не будет особого смысла.  Не думаю, что UFC уволит Джонса в ближайшее время.  Если Джон захочет драться, то с кем он выйдет на бой?  Со мной»

Алекс Перейра также сообщил, что подписал с UFC новый контракт.  Следующий бой бразильца пройдет на турнире в Белом доме 14 июня.  Для «Поатана» это будет дебютный поединок в тяжелом весе.

В предыдущей встрече Алекс одержал победу техническим нокаутом над Магомедом Анкалаевым в титульном реванше в категории до 93 кг.