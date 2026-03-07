Международная боксерская федерация (IBF) лишила Джея Опетаю титула чемпиона мира в первом тяжелом весе.
8 марта австралиец должен был провести защиту пояса в рамках лиги Даны Уайта Zuffa Boxing против Брэндона Глэнтона. Изначально IBF санкционировал данный поединок, но внезапно передумал.
Теперь на кону противостояния в бою Опетаи и Глэнтона только символический пояс Zuffa. Победитель поединка станет первым чемпионом организации Zuffa Boxing.
Причина такого решения со стороны IBF воспринимается, как знак протеста ввиду появления на рынке бокса главы UFC Даны Уайта и его новой лиги.
Таким образом, титул чемпиона мира в первом тяжелом весе объявлен вакантным.