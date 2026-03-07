Таким образом, титул чемпиона мира в первом тяжелом весе объявлен вакантным.

Причина такого решения со стороны IBF воспринимается, как знак протеста ввиду появления на рынке бокса главы UFC Даны Уайта и его новой лиги.

Теперь на кону противостояния в бою Опетаи и Глэнтона только символический пояс Zuffa. Победитель поединка станет первым чемпионом организации Zuffa Boxing.

8 марта австралиец должен был провести защиту пояса в рамках лиги Даны Уайта Zuffa Boxing против Брэндона Глэнтона . Изначально IBF санкционировал данный поединок, но внезапно передумал.

Международная боксерская федерация (IBF) лишила Джея Опетаю титула чемпиона мира в первом тяжелом весе.

