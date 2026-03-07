Спортивный промоутер Эдди Хирн дал согласие на боксерский поединок против главы UFC и новой лиги Zuffa Boxing Даны Уайта.

«Конечно, я бы согласился на бой с Уайтом, а как можно отказаться? Тогда получается я просто трус, не так ли? И, кстати, Netflix или DAZN заплатили бы целое состояние за такое противостояние.

Так что я, наверное, заработал бы целое состояние, даже если бы меня вырубили. Но, честно говоря, я бы сам вырубил Дану Уайта в бою»

Конфликт между Уайтом и Хирном длится более десяти лет. После создания лиги Zuffa Boxing Эдди не раз негативно высказывался в сторону Даны, называя его мошенником.

В ответ на все последние обвинения Уайт предложил британскому промоутеру выяснить отношения с ним на ринге в боксерском поединке.