Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл в своих соцсетях намекнул, что может вернуться в октагон в ближайшее время и провести защиту пояса.

Том Аспиналл globallookpress.com

Английский боец написал следующее: «Приступаем к делу». Ранее ходили слухи, что Том не будет драться еще 8 месяцев из-за восстановления после второй операции на глазах.

В октябре прошлого года британец получил травму в поединке с Сирилом Ганом. В первом раунде представитель Франции ткнул оппонента пальцем в глаз, после чего Том не смог продолжить встречу.

Поединок в итоге был признан несостоявшимся. В промоушене уже не раз проявляли интерес к тому, чтобы провести ответный поединок между Аспиналлом и Ганом.