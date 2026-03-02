Авторитетный спортивный портал MMA Junkie признал нокаут в бою Джеффа Нила и Уроша Медича лучшим в прошедшем месяце.

Джефф Нил globallookpress.com

Их поединок проходил в рамках полусреднего дивизиона на турнире UFC в Хьюстоне в ночь с 21 на 22 февраля. Медич одним точным ударом в висок отправил соперника на настил уже в первом раунде.

Таким образом, сербский боец выиграл в третий раз подряд досрочно в стартовой пятиминутке. По окончании турнира Урош ворвался в топ-15 и занял 12-ю позицию.

Нил в результате второго досрочного поражения подряд покинул рейтинг лучших полусредневесов. Ранее он аналогичным образом проиграл Карлосу Пратесу.