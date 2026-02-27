Главный операционный директор TKO Group Holdings Марк Шапиро подтвердил предыдущие сообщения о том, что организация турнира UFC в Белом доме обойдется примерно в 60 миллионов долларов.

Дана Уайт и Дональд Трамп globallookpress.com

Промоушен надеется окупить хотя бы половину расходов за счет спонсорства и рекламы. Это значит, что UFC будет в минусе на 30 миллионов долларов.

«Параллельно мы работаем над тем, чтобы определить, какие товары и услуги мы сможем монетизировать, в первую очередь с помощью корпоративных партнеров.

Мы считаем, что сможем компенсировать половину расходов. Сегодня мы рассчитываем вложить 60 миллионов долларов, из которых вернется только 30»

Напомним, что турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня. Мероприятие посвящено 250-летию независимости США.