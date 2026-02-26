UFC в 2025 году продемонстрировал высокие финансовые показатели, получив доход в размере 1,502 млрд долларов и чистую прибыль в 851 миллион.

Дана Уайт — президент UFC globallookpress.com

Однако впервые с момента основания TKO Group Holdings организация по смешанным единоборствам уступила своему дочернему промоушену WWE как по общему доходу, так и по чистой прибыли.

Выручка самого популярного бренда рестлинга составила 1,709 миллиарда долларов, а чистая прибыль 896,5 миллиона долларов, что примерно на 45 миллионов долларов больше, чем у UFC.

Напомним, что в конце предыдущего года бойцовский промоушен заключил сделку с Paramount+ на 7 лет. За все это время UFC получит выплату в размере 7,7 млрд долларов.