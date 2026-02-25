Топовый полусредневес UFC Карлос Пратес отреагировал на слухи о потенциальном поединке между ним и Конором Макгрегором.

Карлос Пратес globallookpress.com

«Многие из вас спрашивали меня о бое с Конором Макгрегором. Я пока не получил от UFC никакого предложения. Я очень рад, что вы, ребята, говорите обо мне. Конечно, для меня было бы огромной честью сразиться с ним. Я действительно хочу провести бой, который позволит мне выйти на титульник.

Джек Делла Маддалена, Конор Макгрегор — без разницы. Но, честно говоря, такой бой вряд ли состоится, потому что Конор Макгрегор уже 5 лет не выходил в клетку. Он не вернется, чтобы сразиться с таким бойцом, как я, ведь я самый зрелищный полусредневес в мире»

Пратес сейчас занимает четвертую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. В последнем поединке он нокаутировал во втором раунде Леона Эдвардса.