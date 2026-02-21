Непобежденный профессиональный боксер Флойд Мейвезер сообщил, что вернется на профессиональный ринг после выставочного поединка с Майком Тайсоном.

Флойд Мейвезер globallookpress.com

«У меня по-прежнему есть все необходимое, чтобы установить новые рекорды в боксе — от предстоящего боя с Майком Тайсоном до моего следующего профессионального поединка. Никто не соберет больше зрителей, не получит больше просмотров по всему миру и не заработает больше денег на каждом своем мероприятии, чем я. И я планирую продолжать в том же духе вместе со своим глобальным медиапартнером CSI Sports»

Бой Флойда с Тайсоном пройдет 25 апреля. Накануне появились слухи, что возвращение Мейвезера на ринг связано с финансовыми проблемами.