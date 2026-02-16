Бывший боец полусреднего дивизиона UFC Мэтт Браун объяснил, почему турнир в Белом доме не станет ярчайшим событием ММА.

Мэтт Браун globallookpress.com

«Я не могу представить себе 6-7 грандиозных боев. Если только Джонс и Перейра не выйдут в главном поединке, но даже в этом случае будет ли это захватывающий бой?

Разве Джонс не уложит его на лопатки и не прикончит за минуту-другую? Джон не будет возиться с ним на ногах. Я думаю, что еще более серьезная проблема заключается в том, что они могут провести несколько довольно значимых и хороших боев, но как насчет американцев в Белом доме?

Проблема в том, что мало американских звезд. Трудно представить, что UFC со всей этой авантюрой не подставляет себя под удар. Турнир не станет прорывным и масштабным.

Потому как у них уже нет тех звезд, что были раньше, и Конор Макгрегор больше не участвует в этом проекте», — добавил Браун.