Легендарный боец ММА Деметриус Джонс видит у Армана Царукяна наибольшие шансы против Илии Топурии из всех легковесов UFC.

Деметриус Джонсон globallookpress.com

«После тренировок с Арманом я понял, что, если он выйдет на бой с Илией Топурией, у него будут все шансы победить. У него есть все для этого: физические данные, навыки, опыт в смешанных единоборствах и настрой. Заслуживает ли он титульного боя? Честно говоря, Арман Царукян уже должен был драться за временный титул либо с Джастином, либо с Пэдди Пимблеттом, но этого не случилось»

Царукян занимает вторую строчку в рейтинге легкого дивизиона UFC. В предыдущем поединке Арман победил удушающим приемом во втором раунде Дэна Хукера.