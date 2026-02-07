Первый в современной истории абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд заявил, что не готов возвращаться на ринг даже за 100 млн долларов.

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

«Нет, не стал бы возвращаться даже за 100 миллионов долларов, потому что так ты просто продаешь свою душу. Я никогда не занимался спортом ради денег. Я дрался и хотел зарабатывать деньги, но, прежде всего, я хотел стать чемпионом мира. Я хотел сделать то, к чему стремился с детства, и деньги не были моей мотивацией. Мотивацией был титул чемпион мира. Я добился всего, стал чемпионом мира, а все остальное стало просто вишенкой на торте»

Кроуфорд завершил карьеру в сентябре 2025-го после победы по очкам над Саулем Альваресом. Всего в активе Теренса 42 выигранных поединка и ни единого поражения.