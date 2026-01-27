Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо назвал карьеру Джастина Гейджи более выдающейся и яркой, нежели у Дастина Порье.

Генри Сехудо globallookpress.com

«Джастин всегда выкладывался на полную, и единственный раз, когда он действительно сдался, был в бою с Холлоуэем. Обычно он выходит в клетку и побеждает. В его боях никогда не бывает скучно, и это достойно Зала славы. Так у кого же более легендарная карьера? На 100 % у Джастина Гейджи»

Гейджи стал самым возрастным легковесом в истории организации, взявшим титул UFC. В свои 37 лет Джастин одолел по очкам Пэдди Пимблетта, завоевав временный пояс.

Следующим оппонентом Гейджи станет действующий чемпион легкого дивизиона Илия Топурия, не потерпевший в своей карьере ни единого поражения.