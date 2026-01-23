Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян заявил, что Бенуа Сен-Дени не место в пятерке лучших бойцов в их категории.

Бенуа Сен-Дени
Бенуа Сен-Дени globallookpress.com

«У Бенуа скоро бой.  В UFC знают, что я способен победить всех.  И какой в смысл в нашем поединке?  Они не хотят давать мне Сен-Дени, потому что не хотят портить ему карьеру.  Они сразу же поставили его против Порье, и в итоге Дастин его нокаутировал.  И как тогда выставлять меня против Бенуа Сен-Дени, если он проиграл даже Мойкано?  О чем вы говорите?  Бенуа никогда не войдет в пятерку лучших.  Он проиграл Порье, он проиграл Мойкано, он никогда не побеждал топовых бойцов.  А Дариуш уже слишком стар»

Сен-Дени занимает восьмую строчку в рейтинге легкого веса UFC.  Француз на данный момент идет на серии из трех досрочных побед подряд.