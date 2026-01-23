Первый номер рейтинга легкого веса UFC Арман Царукян заявил, что Бенуа Сен-Дени не место в пятерке лучших бойцов в их категории.

«У Бенуа скоро бой. В UFC знают, что я способен победить всех. И какой в смысл в нашем поединке? Они не хотят давать мне Сен-Дени, потому что не хотят портить ему карьеру. Они сразу же поставили его против Порье, и в итоге Дастин его нокаутировал. И как тогда выставлять меня против Бенуа Сен-Дени, если он проиграл даже Мойкано? О чем вы говорите? Бенуа никогда не войдет в пятерку лучших. Он проиграл Порье, он проиграл Мойкано, он никогда не побеждал топовых бойцов. А Дариуш уже слишком стар»

Сен-Дени занимает восьмую строчку в рейтинге легкого веса UFC. Француз на данный момент идет на серии из трех досрочных побед подряд.