Звездный американский боец ММА Дастин Порье объяснил, почему не стал рубиться с Максом Холлоуэем в третьем поединке в последние 10 секунд противостояния.

Дастин Порье globallookpress.com

«Я знал, что Макс в самом конце покажет на центр октагона и предложит зарубиться. Еще перед боем мне моя жена сказала этого не делать. Когда Холлоуэй показал на центр в последние секунды, я сразу же вспомнил, как упал Гейджи. Мне очень не хотелось рухнуть лицом вниз в своем последнем поединке, поэтому я и не стал с ним рубиться. Макс пошел вперед и начал громить меня вблизи, где обычно я себя чувствовал очень комфортно»

Третий бой Холлоуэя и Порье проходил в июле прошлого года. Тогда Дастин потерпел поражение единогласным решением судей после чего объявил о завершении карьеры.