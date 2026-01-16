Экс-чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси может подраться с Бренданом Алленом на турнире UFC 327, который запланирован на 11 апреля.

Дрикус Дю Плесси globallookpress.com

Южноафриканец в последний раз выступал в августе прошлого года. Тогда Дрикус потерпел поражение единогласным решением судей от Хамзата Чимаева и лишился титула.

Тот проигрыш стал для него первым в UFC за 9 поединков. Сейчас Дю Плесси занимает первую строчку в рейтинге средневесов. Аллен располагается на пятой позиции.

В предыдущем поединке Брендан одолел техническим нокаутом Рейнье Де Риддера, выйдя на бой на коротком уведомлении. До этого американец уступил по очкам Энтони Эрнандесу.