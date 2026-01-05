Стали известны размеры финансовых долгов экс-чемпиона мира по боксу в полусреднем весе Флойда Мейвезера. На сегодняшний день легендарный боец обязан уплатить 54 млн долларов.

Флойд Мейвезер globallookpress.com

30 млн из этой суммы кредит под 9%. В качестве залога в случае неуплаты могут быть изъяты несколько домой и частный самолет. При этом, несмотря на финансовые проблемы, боксер не планирует сокращать свои расходы.

Ежегодно Мейвезер тратит на украшения, досуг и перелеты около 20 млн долларов. На фоне финансовых проблем также появились слухи о возможном возвращении американца на ринг.

Напомним, что Флойд завершил профессиональную карьеру в 2017 году, одолев техническим нокаутом Конора Макгрегора. Всего на его счету 50 побед и ни единого поражения на ринге.