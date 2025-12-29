Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон считает, что бой с Теофимо Лопесом, запланированный на 1 февраля, станет одним из самых трудных в его карьере.

Шакур Стивенсон globallookpress.com

«Я сам попросил этот бой и сделал это, потому что хочу испытать себя. Теофимо потрясающий боец, он дерется на невероятно высоком уровне. Но я могу победить любого, хотя это будет серьезное испытание.

Какие еще варианты у меня были? Мы могли подраться с Ламонтом Роучем. Но у Теофимо более громкое имя. Он уже был чемпионом в легком и первом полусреднем дивизионах.

Лопес просто более успешен, чем Роуч, поэтому его имя будет лучше смотреться в моем резюме. Люди абсолютно правы в своем мнении о том, что мне придется нелегко.

Этот парень очень хорош, и я уже встречался с ним на любительском уровне. Я выбрал его следующим соперником, потому что хотел бросить себе настоящий вызов. Хочу поставить себя в ситуацию, в которой смогу выйти на новый уровень», — добавил Стивенсон.