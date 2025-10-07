Топовый средневес UFC Шон Стрикленд, бывший чемпион категории до 84 кг, объяснил, почему вызвал Энтони Эрнандеса на бой.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Это тот бой, который нужно провести. Я больше не хочу драться с Исраэлем Адесаньей. Это был бы более легкий бой для меня, но я хочу сразиться с этой маленькой чеченской девочкой Хамзатом Чимаевым.

Поэтому перед ним мне интересно сразиться с кем-то вроде Эрнандеса, стилистически похожего бойца, потому что он только и делает, что борется. Он, как американский Чимаев.

Вот чего я жду. Больше боев, которые вернут меня в титульную гонку. Я один из лучших борцов в UFC. Я просто не мог этого показать ранее, но я один из лучших борцов в UFC», — добавил Стрикленд.