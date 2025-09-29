Третий номер рейтинга полутяжелого веса UFC Карлос Олберг рассказал, почему будет болеть за Магомеда Анкалаева в реванше с Алексом Перейрой.

Карлос Олберг

«Я бы хотел, чтобы Анкалаев победил. Он доминирующий чемпион в полутяжелом весе. Я бы хотел победить его, и тогда это будет означать, что никто, кроме Пола Крейга, не смог победить его, и кроме меня. Я хочу это сделать. Он хорош. Анкалаев великолепен, и я хочу принять этот вызов»

На прошедшем турнире в Перте в воскресенье Олберг одержал победу нокаутом в первом раунде над бывшим претендентом на титул Домиником Рейесом. Карлос сейчас идет в UFC на серии из девяти выигранных поединков кряду.