Мэтт Браун: Чендлер и Макгрегор — совершенно бессмысленный бой в Белом доме

Ветеран смешанных единоборств не видит смысла проводить бойна турнире UFC в Белом доме в следующем году.

«Бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора не имеет никакого значения. Совершенно бессмысленный бой. Он вообще не имеет значения. Разве что, я думаю, он поможет продать билеты на турнир. Если вам нужен американец, то выбирайте Джона Джонса. Я не могу придумать никого другого, кто был бы достаточно подходящим для такого карда. Но если вы выбираете Конора Макгрегора, то речь идет менее значимом бое»

Макгрегор не дрался 4 года. Два последних поединка он проиграл досрочно Дастину Порье. Чендлер сейчас идет на серии из трех поражений подряд. В последнем поединке он был нокаутирован Пэдди Пимблеттом.