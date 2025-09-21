Тренер Адесаньи рассказал о сроках возвращения Исраэля в UFC

, тренер бывшего чемпиона UFC в среднем весе назвал , сроки возвращения «Иззи» в октагон и желаемого соперника.

«Исраэль, по сути, взял перерыв в начале года после поражения от Имавова, и за последние пару месяцев он вернулся к тренировкам. Он тренируется регулярно, то есть каждый день, дважды в день. Ему нужно подготовить свой разум и тело к возможному бою в конце этого года, и именно этим он и занимается. "Иззи", как боец, естественно, хочет отыграться за проигрыш Стрикленду. Он знает, что Шон взял над ним верх, и в тот вечер ничего нельзя было сделать. Мы, как команда, чувствуем, что можем выступить против Стрикленда лучше»

Адесанья идет на серии из трех поражений подряд. В сентябре 2023-го он проиграл по очкам Шону Стрикленду. Летом прошлого года уступил сабмишном Дю Плесси, а затем в феврале 2025-го «Иззи» был нокаутирован Имавовым.