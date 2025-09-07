Пол Крейг завершил карьеру после поражения Букаускасу

Пол Крейг (справа) Фото: globallookpress.com
В рамках основного карда 37-летний полутяжеловес потерпел поражение нокаутом на последней секунде первого раунда от представителя Литвы Модестаса Букаускаса.
Для Пола это было четвертый проигрыш подряд. До этого он проиграл по очкам Бо Никалу, а также досрочно уступил Брендану Аллену и Кайо Борральо.
Крейг единственный боец, который нанес поражение нынешнему чемпиону UFC в полутяжелом весе Магомеду Анкалаеву — в 2018-м году шотландец победил сабмишном на последней секунде третьего раунда.
Всего в активе Пола 17 выигрышей, 9 проигрышей и один ничейный поединок.