    Джон КордобаНакаленная обстановка. Станут ли слова Кордобы про уход из «Краснодара» реальностью?
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 23:49
    • Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
  • 23:16
    • Соболев — о невызове в сборную России: Карпин так решил, значит, так надо
    Все новости спорта

    Пол Крейг завершил карьеру после поражения Букаускасу

    Бои ММА UFC Сборная России Магомед Анкалаев Кайо Борральо Брендан Аллен Бо Никал
    Именитый шотландский ветеран ММА Пол Крейг объявил о завершении профессиональной карьеры на турнире UFC Paris.

    Пол Крейг (справа)
    Пол Крейг (справа)

    В рамках основного карда 37-летний полутяжеловес потерпел поражение нокаутом на последней секунде первого раунда от представителя Литвы Модестаса Букаускаса.

    Для Пола это было четвертый проигрыш подряд. До этого он проиграл по очкам Бо Никалу, а также досрочно уступил Брендану Аллену и Кайо Борральо.

    Крейг единственный боец, который нанес поражение нынешнему чемпиону UFC в полутяжелом весе Магомеду Анкалаеву — в 2018-м году шотландец победил сабмишном на последней секунде третьего раунда.

    Всего в активе Пола 17 выигрышей, 9 проигрышей и один ничейный поединок.

