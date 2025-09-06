Бой Ребецки и Кляйна пополнил карда UFC 321 в Абу-Даби

Восходящая звезда UFC в легком весепроведет очередной поединок против представителя Словакии

Их бой пополнил карда турнира UFC 321 в Абу-Даби 26 октября, возглавляемый титульным противостоянием в тяжелом весе между Томом Аспиналлом и Людовитом Кляйном.

Ребецки провел в промоушене 5 поединков. На его счету 3 победы и 2 поражения. В последнем из них он уступил единогласным решением Крису Данкану.

До этого раздельным вердиктом выиграл у Мактыбека Оролбая. Отметим, что оба эти поединка были номинированы на звание «бой года».

Кляйн в предыдущей встрече проиграл по очкам Матеушу Гамроту. Всего на дистанции в 5 боев у него 4 победы и одно поражение.