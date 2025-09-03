Адесанья: Бой будет конкурентным, но Борральо победит Имавова по очкам

Легендарный новозеландский боецдал свой прогноз на претендентский поединок в среднем весе с участиемпротив

«Это равный бой, но я думаю, что Кайо победит. Преимущество домашней арены? Я не знаю, как это повлияет на Насурдина, но не думаю, что это окажет на него негативное или позитивное влияние. В этом бою я буду болеть за победу Кайо решением судей. Борральо слишком силен для него, поэтому ему придется менять тактику, чтобы Кайо не мог предугадать его действия. Я все равно отдаю победу Кайо единогласным решением судей, но бой будет конкурентным»

Имавов занимает вторую строчку в рейтинге среднего веса. Ранее Нассурдин выиграл 4 встречи кряду. Борральо идет седьмым в ростере. С момента дебюта в UFC он выиграл 8 раз подряд.