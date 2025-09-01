Шакур Стивенсон готов подняться в полусредний вес ради боя с Теофимо Лопесом

Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBCготов отказаться от своего титула ради поединка в первом полусреднем дивизионе с

Команды бойцов уже вступили друг с другом в переговоры. Стороны достигли предварительного соглашения о поединке в январе 2026 года.

Лопес на данный момент чемпион в первом полусреднем весе по версии WBO. Теофимо идет на серии из пяти побед подряд. В предыдущем бою он выиграл по очкам у Арнольда Барбоза.

Стивенсон недавно одолел единогласным решением судей Уильяма Сепеду, в третий раз защитив пояс WBC. В своей профессиональной карьере Шакур еще не потерпел ни единого поражения.